Kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kardeş yaralandı
14.06.2026 18:16
Polis, kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaparak kamyonetle çarpışan motosiklette bulunan biri 22 biri de 12 yaşındaki iki kardeş yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında, Denizli - Aydın kara yolu Nazilli Vergi Dairesi önünde meydana geldi. Denizli'den Aydın yönüne giden Yaşar Balan yönetimindeki kamyonet, ışık ihlali yapan Muhammet Numan Keyikoğlu'nun kullandığı motosiklete çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü Keyikoğlu ile arkasında bulunan ve kask takmadığı belirlenen kardeşi Umut Keyikoğlu yaralandı.
Yaralanan 2 kardeş ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumları ağır olan Keyikoğlu kardeşler, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kamyonet sürücüsü Yaşar Balan'ı gözaltına aldı.