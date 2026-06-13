Kamyonetin arkasına tutundu, kilometrelerce yol gitti

Olay, Siverek-Karacadağ karayolunda meydana geldi.

Yüklü bir kamyonetin kasasına arkadan tutunan bir kişi, akan trafikte tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yaptı.

Karayolunda seyreden diğer sürücüler, şahsın canını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli hareket karşısında şaşkınlık yaşadı.

Adamın seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak kilometrelerce ilerlediği görüldü.

Hem kendi hayatını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan şahsın görüntüleri sosyal medyada da tepki topladı.