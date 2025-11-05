Karabük'te seyir halindeki araçta yangın
05.11.2025 08:56
İHA
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki araçta yangın çıktı. Aracın motor kısmında başlayan yangın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.
Karabük'te seyir halindeki aracın motor kısmında yangın çıktı.
Olay, Safranbolu ilçesindeki Emek Kavşağı mevkisinde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek dışarı çıktı.
YANGIN TÜPLERİYLE MÜDAHALE ETTİLER
Kısa sürede alevlerin yükselmesi üzerine çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahalede bulundu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması yapılırken, yangında araçta maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
