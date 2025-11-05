Karabük'te seyir halindeki araçta yangın

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması yapılırken, yangında araçta maddi hasar meydana geldi.

