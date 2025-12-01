2 araç çarpıştı, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı
01.12.2025 14:10
DHA
Karabük'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2’si çocuk, 6 kişi yaralandı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde iki aracın karıştığı kazada E.B. yönetimindeki hafif ticari araç ile K.G. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan 4 kişi ve araç sürücüleri de yaralandı.Yaralılardan 2'si çocuktu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
