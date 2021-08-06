Ailesiyle gözaltına alınmıştı, evinde iple asılı halde bulundu (Karabük Haberleri)

Karabük'te bir kişi evinin çatısına iple asılı halde bulundu. Şahsın 3 gün önce kız kardeşinin tartıştığı kişiyi bıçaklama olayında gözaltına alındığı öğrenildi.

Karabük Haberleri İHA 06.08.2021 - 07:08

Ailesiyle gözaltına alınmıştı, evinde iple asılı halde bulundu

Karabük Haberleri - İHA,

Kapullu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Nihat E. isimli bir kişi evinin çatısında iple asılmış halde bulundu.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların yaptığı kontrollerde Nihat E.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenaze Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden şahsın 3 gün önce kız kardeşinin tartıştığı komşusunu bıçakla yaralamasından dolayı gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yasal Bilgilendirme

Karabük Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Karabük Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SON DAKİKA KARABÜK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...