Ankara'da kazada yaşamını yitiren polis memuru memleketi Karabük'te toprağa verildi

Karabük Haberleri - Anadolu Ajansı,

Gölbaşı ilçesinde dün kendi aracıyla yaptığı trafik kazası sonucu yaşamını yitiren polis memuru Yıldız'ın (31) Türk bayrağına sarılı naaşı, yakınları tarafından alınarak Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Merkez Camisi'ne getirildi.



Aile yakınları, burada düzenlenen törende taziyeleri kabul etti. Baba Şemsettin ve anne Hatice Yıldız'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü.



Cenaze namazının ardından meslektaşları tarafından cenaze aracına taşınan evli ve 1 çocuk babası Yıldız, Safranbolu Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Cenazeye Yıldız'ın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Safranbolu İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, emniyet teşkilatı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

