Bakan Memişoğlu: Türkiye sağlıkta dünyanın örnek gösterdiği ülkelerden biri

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu , Türkiye 'nin sağlıkta dünyanın örnek aldığı ülkeler arasında yer aldığını vurgulayarak, "Gazze'den Sudan'a, Venezuela'dan Ukrayna'ya kadar ihtiyaç duyulan her yerde Türkiye var" dedi.

Karabük'e yeni hastane yapılacağını da açıklayan Memişoğlu, kentte hiçbir vatandaşın sağlık hizmeti için başka illere gitmek zorunda kalmaması adına yeni yatırımların sürdüğünü ifade etti.

Bir dizi program kapsamında Karabük'e gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Karabük Valiliği'nde Vali Oktay Çağatay, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Valilikteki brifingin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" hedefi doğrultusunda Türkiye'yi il il gezerek sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdiklerini söyledi.

Karabük'ün son 20 yılda sağlık alanında önemli gelişmeler kaydettiğini ifade eden Memişoğlu, "Bugün Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, üniversitesi ve tıp fakültesiyle sağlık hizmetlerinin başarılı şekilde sunulduğu illerimizden biri konumunda. Biz de bu hizmetleri daha ileri seviyeye nasıl taşıyabiliriz, bunun değerlendirmesini yapıyoruz." diye konuştu.