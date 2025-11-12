Beton mikseri ile otomobil çarpıştı, beş kişi yaralandı
12.11.2025 16:40
Son Güncelleme: 12.11.2025 16:40
Karabük'te beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında beş kişi yaralandı.
Karabük'te beton mikseri ile otomobil çarpıştı.
Kaza Karabük-Eskipazar karayolu Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mevkisinde meydana geldi.
M.A. yönetimindeki 78 SP 901 plakalı beton mikseri, T.B. idaresindeki 78 AAT 534 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü T.B. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan V.B., İ.A., Y.G. ve 10 yaşındaki O.B. isimli çocuk yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
