İnşaat çatısında tehlikeli çalışma kameraya yansıdı

Olay, Yeşil Mahalle Şehit Ateşe Reşat Bulvarı üzerinde yapımı devam eden bir binada meydana geldi.

İnşaatta çalışan bir işçinin hiçbir güvenlik ekipmanı kullanmadan çatının kenarında temizlik yaptığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

İşçinin metrelerce yüksekte dengesini kaybetme tehlikesine rağmen çalışmaya devam ettiği görüldü.