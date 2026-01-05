Kar seraları yıktı geçti

05.01.2026 15:56

IHA

İHA

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar, ilçedeki seralarda büyük zarara yol açtı.

Safranbolu'da günlerdir yoğun kar yağışı etkili oluyor.

 

İlçeye bağlı Konarı köyünde özellikle sebze üretimi yapılan seralar olumsuz etkilendi.

 

Kar birikmesi nedeniyle bazı seraların demir aksamları eğilirken naylon örtüleri yırtıldı.

 

Çok sayıda sera yıkılarak tamamen kullanılamaz hale geldi.

