Karabük evin duvarında gezinen sincaplar görüntülendi (Karabük Haberleri)
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin duvarında gezinen 3 sincap, cep telefonuyla görüntülendi.
Safranbolu ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Tuzcuçıkmazı Sokak’taki 2 katlı bir evin duvarında gezinen 3 sincabı gören kişi, cep telefonuyla kayda girdi. Görüntülerde sincapların rahatlıkla duvarda gezindiği görüldü. Sincaplar bir süre sonra gözden kayboldu.
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