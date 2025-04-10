Karabük evin duvarında gezinen sincaplar görüntülendi (Karabük Haberleri)

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin duvarında gezinen 3 sincap, cep telefonuyla görüntülendi.

Karabük evin duvarında gezinen sincaplar görüntülendi

Safranbolu ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Tuzcuçıkmazı Sokak’taki 2 katlı bir evin duvarında gezinen 3 sincabı gören kişi, cep telefonuyla kayda girdi. Görüntülerde sincapların rahatlıkla duvarda gezindiği görüldü. Sincaplar bir süre sonra gözden kayboldu.

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