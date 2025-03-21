Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, sosyal medya platformları üzerinden yatırım yaparak kar etme vaadiyle ve kapora alma yöntemiyle dolandırıcılık yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.



Soruşturma kapsamında şüphelilerin 17 ilde 34 kişiyi yaklaşık 8 milyon lira dolandırdığı ve elde ettikleri parayı kripto varlıklar üzerinden kaybetmeye çalıştıkları tespit edildi.



Bu kapsamda Adana, Mersin, Ankara, İstanbul ve Giresun'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 12 zanlı gözaltına alındı.



İşlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mustafa Yavuz, operasyonu koordine eden Karabük Cumhuriyet Başsavcılığına ve operasyonu gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.



Vatandaşların huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Yavuz, "Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan yatırım vaadi gibi dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunmalı ve itibar edilmemelidir. Karabük'ün huzuru ve güvenliği için bundan sonra da suç ve suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.



