Karabük Valisi Gürel, trafik güvenliği için direksiyona geçti (Karabük Haberleri)

Karabük Valisi Fuat Gürel, trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası için direksiyon başına geçti.

Haberler - Karabük Haberleri Anadolu Ajansı 09.11.2021 - 15:17

Karabük Valisi Gürel, trafik güvenliği için direksiyona geçti

Haberleri - Anadolu Ajansı, Karabük Valisi Gürel, trafik güvenliği için direksiyona geçti

Vali Gürel, kampanya kapsamında çekilen videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

"BiHareketineBakarHayat" etiketiyle paylaştığı videoda direksiyon başında görülen Gürel, "Trafikte emniyet kemeri, yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar." ifadesini kullandı.

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