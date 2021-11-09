Haberler - Karabük Haberleri Anadolu Ajansı 09.11.2021 - 15:17
Karabük Haberleri - Anadolu Ajansı, Karabük Valisi Gürel, trafik güvenliği için direksiyona geçti
Vali Gürel, kampanya kapsamında çekilen videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
"BiHareketineBakarHayat" etiketiyle paylaştığı videoda direksiyon başında görülen Gürel, "Trafikte emniyet kemeri, yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar." ifadesini kullandı.
Karabük Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Karabük Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.