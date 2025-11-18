Karabük'te 17 yaşındaki kıza minibüste taciz
18.11.2025 14:59
İHA
Karabük'te yolcu minibüsünde 18 yaşından küçük kıza yönelik fiziksel taciz olayı güvenlik kamerasına yansıdı.
Karabük'te minibüse yolcu olarak binen Z.K. adlı şahıs, 17 yaşındaki kızın yanına oturdu. Yolculuk sürerken genç kızı taciz etti. Kızın tepki vermesinin üzerine minibüsten inerek uzaklaştı.
Durumu fark eden genç kızın şikâyeti üzerine inceleme başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan polisler, tespit ettikleri şüpheli Z.K.'yı gözaltına aldı.
Şüpheli Z.K ifadesinde olay anında alkollü olduğunu dolayısıyla hatırlamadığını belirtti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaklaşık 1 ay hapiste kalan kişi serbest bırakıldığı öğrenildi.
YASAL UYARI
KARABÜK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KARABÜK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.