Karabük'te 17 yaşındaki kıza minibüste taciz

Şüpheli Z.K ifadesinde olay anında alkollü olduğunu dolayısıyla hatırlamadığını belirtti.

Karabük 'te minibüse yolcu olarak binen Z.K. adlı şahıs, 17 yaşındaki kızın yanına oturdu. Yolculuk sürerken genç kızı taciz etti. Kızın tepki vermesinin üzerine minibüsten inerek uzaklaştı.

