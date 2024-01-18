Karabük'te 2 katlı ev yandı (Karabük Haberleri)

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Karabük'te 2 katlı ev yandı

Çamyurt köyünde Mustafa ve Hatice P'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Olayda söz konusu ev kullanılamaz hale geldi.

Yasal Bilgilendirme

Karabük Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Karabük Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

KARABÜK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...