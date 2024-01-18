Karabük'te 2 katlı ev yandı

Çamyurt köyünde Mustafa ve Hatice P'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
Olayda söz konusu ev kullanılamaz hale geldi.
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