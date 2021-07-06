Karabük'te akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

Karabük Haberleri - Anadolu Ajansı, Kastamonu'dan Karabük istikametine gelen Hayrettin Kalkan yönetimindeki 78 YB 722 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, Toprakcuma mevkisinde, bir akaryakıt istasyonunun kaldırımdaki tabelasına çarptı.



Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araçta sıkışırken, yanındaki Fırat Eğmez ise yere düştü.



Bulunduğu yerden diğer sürücülerin yardımıyla çıkartılan sürücü ile Eğmez, sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Hayrettin Kalkan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

