Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu.

Karabük Haberleri - Anadolu Ajansı, Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.



İlçe merkezinde bulunan İnönü Caddesi'nde bir evde ikamet eden Musa Cömert'ten (66) bir süredir haber alamayan arkadaşları eve geldi.



Kapı açılmayınca durum polis ekiplerine bildirildi. Çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler, Cömert'i yerde yatar halde buldu.



Eve gelen sağlık ekipleri, Cömert'in öldüğünü belirledi.



Cömert'in cesedi, otopsi için Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

