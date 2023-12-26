Karabük'te çaya devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

Süleyman A. (59) idaresindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, Demir Çelik kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak köprü bariyerine çarptı. Bariyeri yıkan minibüs, köprüden Araç Çayı'na devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin merdivenle ulaşarak sedyeyle ambulansa taşıdığı yaralı sürücü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan minibüsün vinç yardımıyla çaydan çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Karabük Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Karabük Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Karabük
- Yerel Haber
- Türkiye