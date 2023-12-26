Karabük'te çaya devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı (Karabük Haberleri)

Karabük'te minibüsün çaya devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedaviye alındı.

Karabük'te çaya devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

Süleyman A. (59) idaresindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, Demir Çelik kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak köprü bariyerine çarptı. Bariyeri yıkan minibüs, köprüden Araç Çayı'na devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin merdivenle ulaşarak sedyeyle ambulansa taşıdığı yaralı sürücü, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan minibüsün vinç yardımıyla çaydan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Yasal Bilgilendirme

Karabük Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Karabük Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

KARABÜK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...