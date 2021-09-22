Karabük'te çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi

Karabük Haberleri Anadolu Ajansı 22.09.2021 - 14:11
Karabük Haberleri - Anadolu Ajansı, Dere köyü Cabbaroğlu Mahallesi'nde kimsenin yaşamadığı Bayram Eren'e ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, Bayram Doğan'a ait 2 katlı 2 ahşap ev ile Numan Doğan'a ait 2 katlı ahşap eve sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Safranbolu ve Abdipaşa Belediyesi itfaiye ekipleri ile Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü arazözlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında, 4 ev kullanılamaz hale geldi.
Yanan 2 ahşap evin yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtildi.
Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz de olay yerine gelerek inceleme yaptı.
Karabük Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Karabük Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.