Karabük'te devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

Haberler - Karabük Haberleri Anadolu Ajansı 02.11.2021 - 12:42
Karabük Haberleri - Anadolu Ajansı, Başköy yakınlarında ormanlık alanda ilerleyen Cengiz A'nın kullandığı 06 CJE 484 plakalı kamyonet yol kenarına devrildi.
Kazada, kamyonet sürücüsü ile biri bebek 4 kişi yaralandı.
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yaralılar, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri ile UMKE personeli sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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