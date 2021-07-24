Karabük'te direğe çarpan kamyonetin sürücüsü öldü (Karabük Haberleri)

Karabük'ün Yenice ilçesinde direğe çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Karabük Haberleri 24.07.2021 - 12:22

Karabük'te direğe çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Erdal Yıldız (35) idaresindeki 67 AAT 651 plakalı kamyonet, Karabük-Yenice kara yolunda direğe çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, yaptığı incelemede sürücünün öldüğünü belirledi. Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Yıldız'ın cenazesi, Yenice Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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