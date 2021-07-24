Karabük'te direğe çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Karabük Haberleri 24.07.2021 - 12:22
Erdal Yıldız (35) idaresindeki 67 AAT 651 plakalı kamyonet, Karabük-Yenice kara yolunda direğe çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, yaptığı incelemede sürücünün öldüğünü belirledi. Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Yıldız'ın cenazesi, Yenice Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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