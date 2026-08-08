Karabük'te elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
08.08.2026 14:22
Olcay Özaltın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Karabük'te çalışma sırasında elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Olcay Özaltın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Karabük'te elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay, 7 Ağustos'ta merkeze bağlı Kahyalar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Olcay Özaltın, çalışma sırasında elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan Özaltın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Özaltın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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