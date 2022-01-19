Karabük'te elektrik akımına kapılan işçi öldü

Haberler - Karabük Haberleri Anadolu Ajansı 19.01.2022 - 12:33
Karabük Haberleri - Anadolu Ajansı, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Sürekli Dökümler Müdürlüğünde çalışan Erol K, henüz belirlenemeyen nedenle pota trafo odasında elektrik akımına kapıldı.
Durumu fark eden diğer işçiler, Erol K'yi akımdan kurtararak sağlık ekiplerine bilgi verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erol K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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