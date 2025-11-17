Karabük'te ev yangını, 1 kişi dumandan etkilendi

Olay, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle evin giriş katında yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.