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Karabük'te fabrika yangını söndürüldü (Karabük Haberleri)

Karabük'te bir fabrikada çıkan ve gece kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü.

Haberler - Karabük Haberleri Anadolu Ajansı 24.03.2022 - 16:50

Karabük'te fabrika yangını söndürüldü

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Bulak yolunda bulunan, otomobil yedek parçası üreten bir fabrikada dün çıkan yangında söndürme çalışmaları sona erdi.

Dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 2 kişi ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürü Koray Korkut, AA muhabirine, yangının tamamen söndürüldüğünü söyledi.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığını aktaran Korkut, yangının iki katlı binanın depo olarak kullanılan alt katında meydana geldiğini, bu bölümün büyük hasar gördüğünü kaydetti.

Bulak yolunda bulunan otomobil yedek parçası üreten bir fabrikada dün çıkan yangın, itfaiye ekiplerince gece saatlerinde güçlükle kontrol altına alınmıştı.

Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangında, 2 katlı fabrikanın depo kısmı kullanılamaz hale gelmişti.

Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılmış, 6 kişi ise bölgeye gelen ambulanslarda tedavi edilmişti.


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