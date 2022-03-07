Karabük'te heyelan nedeniyle iki müstakil ev boşaltıldı

Haberler - Karabük Haberleri Anadolu Ajansı 07.03.2022 - 16:41
Karabük Haberleri - Anadolu Ajansı,
Kartaltepe Mahallesi Şirin Sokak'taki heyelan sonrası iki müstakil evin bir bölümü toprak altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye polis, belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Evler ekiplerce boşaltılırken, polis bölgede güvenlik önlemi aldı.
Safranbolu ilçesinde de sağanak nedeniyle Bağlarbaşı Mahallesi Engin Sokak'ta istinat duvarı çöktü.
Yola düşen kaya ve toprak parçaları yüzünden trafiğe kapanan sokak, Safranbolu Belediyesinin çalışmasının ardından açıldı.
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