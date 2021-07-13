Karabük'te kanatları ipe dolanarak çatıda mahsur kalan ebabili itfaiye kurtardı

Karabük Haberleri Anadolu Ajansı 13.07.2021 - 16:35
Karabük Haberleri - Anadolu Ajansı, Karabük'te İlçe merkezinde ebabilin bir apartmanın çatı kısmında ipe dolanarak mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla kuşu bulunduğu yerden kurtardı.
Kanatlarına dolanan ipi çıkaran itfaiye eri, daha sonra kuşu serbest bıraktı.
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