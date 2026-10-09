Karabük’te kaybolan lise öğrencisi 17 saat sonra bulundu
09.10.2026 09:55
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Karabük’ün Yenice ilçesinde okuldan çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi, yaklaşık 17 saat süren arama çalışmalarının ardından sağ bulundu.
Olay, Yenice ilçesine bağlı Yortan Beldesi’nde meydana geldi. Okuldan çıktıktan sonra ormanlık alana gittiği öğrenilen lise öğrencisi Rıdvan Dereli’den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerin yaklaşık 17 saat süren çalışmaları sonucunda Dereli, Nodullar Köyü Tepesi mevkisinde bulundu.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen öğrenciyle ilgili arama çalışmaları sona erdi.
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