Karabük'te parmağı montunun fermuar halkasına sıkışan öğrencinin yardımına itfaiye yetişti

Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Havva Akın'ın parmağı okulda bulunduğu sırada montunun fermuar halkasına sıkıştı.
Parmağını kendi imkanlarıyla halkadan çıkaramayan Akın'ın öğretmenleri, itfaiyeden yardım istedi.
Okula gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, parmak ile fermuar arasına şerit kelepçe koydu.
Spiral makine ile kesilen fermuarın halkası parmaktan çıkarıldı.
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