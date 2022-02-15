Karabük'te sokakta başıboş bulunan pitbull barınağa götürüldü.

Haberler - Karabük Haberleri Anadolu Ajansı 15.02.2022 - 17:41
Karabük Haberleri - Anadolu Ajansı, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sokakta başıboş bulunan tehlikeli köpek ırklarından pitbull, barınakta koruma altına alındı.
Barış Mahallesi Terminal Sokak'ta pitbull cinsi köpeğin başıboş gezdiğini görenler, durumu Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı ekiplerine bildirdi.
Köpek, olay yerine gelen ekiplerce barınağa götürüldü.
Koruma altına alınan hayvanın kaydı olmadığı, kısırlaştırıldıktan sonra barınakta bakılacağı öğrenildi.
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