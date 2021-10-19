Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Haberler - Karabük Haberleri Anadolu Ajansı 19.10.2021 - 11:06
Karabük Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli noktalarda yapılan kaçak kazılarda tarihi eser elde edildiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Takibe aldıkları bir otomobili durduran jandarma, yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 63 sikke ve bir obje ele geçirdi.
Gözaltına alınan Ü.T. (34) ve S.A'nın (33) jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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