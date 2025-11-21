Karabük'te tarihi konak yandı, kullanılamaz hale geldi

Yangın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana geldi. İzzetpaşa Mahallesi'ndeki P.Ç.'ye ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Aile üyelerinden birinin sese uyanması ardından yangını fark eden, 5'i çocuk olak üzere 7 kişi son anda evden çıktı.

Alevler kısa sürede konağı sararken, ihbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekileri de olay yerine sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

150 yıllık tarihi konak tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.