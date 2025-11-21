Karabük'te tarihi konak yandı, kullanılamaz hale geldi
21.11.2025 09:09
Son Güncelleme: 21.11.2025 09:34
İHA
Karabük'te 150 yıllık tarihi konakta yangın çıktı. Aile üyeleri yangından son anda kurtulurken tarihi konak kullanılamaz hale geldi.
Yangın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana geldi. İzzetpaşa Mahallesi'ndeki P.Ç.'ye ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Aile üyelerinden birinin sese uyanması ardından yangını fark eden, 5'i çocuk olak üzere 7 kişi son anda evden çıktı.
Alevler kısa sürede konağı sararken, ihbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekileri de olay yerine sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
150 yıllık tarihi konak tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
KARABÜK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KARABÜK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.