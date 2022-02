Karabük'te trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Karabük Haberleri - Anadolu Ajansı, Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Merkeze bağlı Zopran köyü yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan Mustafa Can Y. (23) ve Mert Can Y. (22), ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Safranbolu-Eflani kara yolunda ise M.D. yönetimindeki otomobil, yolda çalışma yapan Karayolları çalışanı M.Y'ye çarptı.



Yaralanan M.Y. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Safranbolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.