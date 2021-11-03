Karabük'te trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

Karabük Haberleri - Anadolu Ajansı, Ankara istikametinden Karabük'e giden Fatih S. (41) idaresindeki 06 VLM 38 plakalı otomobil, Çay köyü mevkisinde şarampole devrildi.



Kazada, sürücü ile Semra (25) ve Hümeyra Ayşe S. (3) yaralandı.



Bartın'dan Karabük'e seyreden Melih E'nin kullandığı 78 AJ 900 plakalı otomobil Ahmetusta mevkisinde şarampole devrildi.



Kazada, 10 haftalık hamile Nazlı E. (27), Berfu T. (21) ve Nazlıcan S. (24) yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Safranbolu ilçesi Kirkille Mahallesi'nde ise İ.Ö. yönetimindeki 78 BE 577 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan buğday dikim makinesine çarptı.



Yaralanan sürücü ve yanındaki kişi, sağlık personelince ayakta tedavi edildi.



