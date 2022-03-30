Karabük'te yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Karabük Haberleri - Anadolu Ajansı, Cemaller köyünde Kezban Kahraman'a (59) ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangını fark eden vatandaşlar, durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.



Köye gelen ekipler, dumandan etkilenen Kahraman'ı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.



