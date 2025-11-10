Karabük'te yolcu minibüsü TIR dorsesine çarptı
10.11.2025 16:34
İHA
Karabük’te yolcu dolu minibüsü, TIR'a arkadan çarptı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Karabük-Eskipazar karayolu Asit Köprüsü mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Cumayanı-Karabük hattında yolcu taşımacılığı yapan M.Y. idaresindeki minibüs, aynı istikamette seyir halinde olan H.D. yönetimindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan yolcuların tedavileri olay yerinde ambulansta tamamlanırken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
