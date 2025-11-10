Karabük'te yolcu minibüsü TIR dorsesine çarptı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan yolcuların tedavileri olay yerinde ambulansta tamamlanırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Cumayanı-Karabük hattında yolcu taşımacılığı yapan M.Y. idaresindeki minibüs, aynı istikamette seyir halinde olan H.D. yönetimindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

