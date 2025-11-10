Karabük'te yolcu minibüsü TIR'a çarptı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumayanı-Karabük hattında yolcu taşımacılığı yapan M.Y. idaresindeki 78 M 0163 plakalı minibüs, aynı istikamette seyir halinde olan H.D. yönetimindeki 78 BM 335 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

