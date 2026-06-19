Karadeniz'in Zeugması olarak biliniyor. Hadrianapolis Antik Kenti'ne yoğun ilgi

Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Karabük 'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianapolis Antik Kenti tarih meraklılarını ağırlıyor. Antik kent, kazılarda ortaya çıkan tüm yapıların tabanında birçok hayvanın tasvir edildiği mozaiklerle ünlenen ve bu nedenle "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılıyor.

Kazı başkanı Karabük Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ersin Çelikbaş, geçen yıl 100 bin civarında misafiri ağırladıklarını söyledi ve ekledi:

“Bu yıl da bu rakamın üstüne çıkacağımızı düşünüyorum. Yaz başlangıcıyla ziyaretçilerimiz ve tur otobüslerimiz bir hayli artışa geçti. Hadrianapolis'in ören yeri olarak ilan edilmesi de ziyaretçi artışının en büyük nedenlerinden biri olarak söylenebilir. Ayrıca hem Kültür ve Turizm Bakanlığımızın hem Valiliğimizin hem Eskipazar Belediyemizin tanıtım faaliyetlerinin de antik kentin iyi tanıtılmasına, ziyaretçi artışına da etken olduğunu düşünüyoruz.”

Avrupa'dan gelen çok sayıda turisti ağırladıklarını söyleyen Çelikbaş, antik kentte ziyaretçilerin rahatça gezebileceği alanlar olduğunu ve daha çok ziyaretçi beklediklerini belirtti.