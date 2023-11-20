Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 3 yıl önce hizmete alınan 2 bin rakımlı kayak merkezinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun yağışın ardından bölgede kar kalınlığı 40 santimetre ölçüldü.
Merkezde hava sıcaklığı en yüksek 0, en düşük sıfırın altında 8 derece.
Kar yağışı, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Safranbolu Sarıçiçek Yaylası, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.
Dün ulaşımda aksamaların yaşandığı Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampaları mevkisinde ise yağışın durmasının ardından trafik normale döndü.
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