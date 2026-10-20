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Kıskançlık tartışmasında kız arkadaşı tarafından bıçaklandı

20.10.2026 05:57

Kıskançlık tartışmasında kız arkadaşı tarafından bıçaklandı
DHA

Karabük'te kıskançlık tartışmasında bıçakla yaralandı.

DHA
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Karabük’te Fuat G. (38), tartıştığı kız arkadaşı Gözde T. (31) tarafından ekmek bıçağıyla yaralandı. Şüpheli kadın gözaltına alınırken hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunuyor.

Fevzi Çakmak Mahallesi Gül Sokak’ta bulunan tek katlı müstakil evde iddiaya göre, Gözde T. ile erkek arkadaşı Fuat G. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gözde T., iddiaya göre mutfaktan aldığı iki ekmek bıçağıyla Fuat G.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fuat G., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Fuat G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Şüpheli Gözde T.’nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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