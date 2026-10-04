Mantar toplamak için gittiği ormanda ölü bulundu

Olay, merkez Kapullu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Gökmen Çemek, dün saat 20.30 sıralarında, mantar toplamak için evden çıktı.

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