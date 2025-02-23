Safranbolu'da tarihi konak yandı (Karabük Haberleri)
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi.
İsmetpaşa Mahallesi'nde Recep Özkan'a ait 2 katlı tarihi konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.
Kısa sürede konağı saran yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangında konak kullanılamaz hale gelirken, ekiplerce soğutma çalışması yapıldı.
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