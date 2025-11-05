Seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı: Sadece iskeleti kaldı

Tahliye edilen yolcular başka bir otobüsle yola devam etti.

Jandarma ekiplerinin önlem aldığı kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı.

CAN KAYBI YOK

Otobüs şoförü Ergin Değirmenci, İstanbul'dan geldiğini, Karabük, Safranbolu, Azdavay istikametine gittiğini anlattı.

Değirmenci, 200 metre geride araçta koku hissettiğini belirterek, "200 metre sonra durdum. Baktım araç motor kısmından yanmaya başladı. Yolcuları tahliye ettim. İtfaiyeyi aradım. Sağ olsun jandarma, polis, itfaiye ve AFAD geldi. Gördüğünüz gibi araç bu durumda. Herhangi bir can kaybı yok. 30 kişi vardı. Hepsini tahliye ettik, personel de dahil ama aracı kurtaramadık." ifadelerini kullandı.