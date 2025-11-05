Seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı: Sadece iskeleti kaldı
05.11.2025 11:22
Anadolu Ajansı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.
Ergin Değirmenci'nin kullandığı İstanbul-Kastamonu seferi yapan yolcu otobüsü, Karabük-Ankara kara yolu Aslanlar mevkisindeyken motor kısmından alev çıktı.
Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede otobüsü saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Otobüs kullanılamaz hale geldi.
Tahliye edilen yolcular başka bir otobüsle yola devam etti.
Jandarma ekiplerinin önlem aldığı kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı.
CAN KAYBI YOK
Otobüs şoförü Ergin Değirmenci, İstanbul'dan geldiğini, Karabük, Safranbolu, Azdavay istikametine gittiğini anlattı.
Değirmenci, 200 metre geride araçta koku hissettiğini belirterek, "200 metre sonra durdum. Baktım araç motor kısmından yanmaya başladı. Yolcuları tahliye ettim. İtfaiyeyi aradım. Sağ olsun jandarma, polis, itfaiye ve AFAD geldi. Gördüğünüz gibi araç bu durumda. Herhangi bir can kaybı yok. 30 kişi vardı. Hepsini tahliye ettik, personel de dahil ama aracı kurtaramadık." ifadelerini kullandı.
