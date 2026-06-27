Tünelde araba çarpan bozayı, kaçmaya çalışırken çaya düştü
27.06.2026 10:53
Son Güncelleme: 27.06.2026 11:27
Doğa Koruma ekipleri yakalama çalışması başlattı.
Karabük’te Cildikısık Tüneli’ne giren bozayıya otomobil çarptı. Doğa Koruma ekiplerinin uyuşturucu iğne ile sakinleştirmeye çalıştığı bozayı kaçarken yaklaşık 10 metre yükseklikten çaya düştü.
Karabük-Ankara kara yolu Cildikısık Tüneli'nde, otomobilin çarptığı bozayı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yaralı ayıyı tedavi etmek amacıyla çalışma başlatan ekipler, uyuşturucu iğnelerle hayvana müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasına rağmen tünelden kaçan ayı, karşı şeride geçerek yaklaşık 10 metre yükseklikten Eskipazar Çayı'na düştü.
Ayının vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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