Tünelde araba çarpan bozayı, kaçmaya çalışırken çaya düştü

Karabük-Ankara kara yolu Cildikısık Tüneli'nde, otomobilin çarptığı bozayı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

YASAL UYARI

KARABÜK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KARABÜK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.