Karabük'te hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, Karabük-Eflani kara yolu, Afşar köyü mevkiinde meydana geldi. Emre Bozkurt (43) idaresindeki araç, Karabük istikametinden Eflani yönüne seyir hâlindeyken Afşar köyü yol ayrımında kontrolsüz dönüş yapan Kadir Gözlemeci'nin (43) kullandığı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüleri ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan; Emine (51), İlknur (18), Sude Nur (16) ve Binnur Gözlemeci (14) olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipler tarafından çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.