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Karabük'te iki araç çarpıştı. 6 yaralı

09.11.2026 16:12

Karabük'te iki araç çarpıştı. 6 yaralı
Anadolu Ajansı

Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yurt Haber Merkezi
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Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Karabük-Yenice kara yolu Balıkısık mevkisinde Ö.K.İ. idaresindeki otomobil ile İ.D'nin kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.

 

Kazada otomobil sürücüsü Ö.K.İ. ile araçlardaki B.C.K, Y.Y, Ç.D.D, A.G. ve H.D. yaralandı.

 

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

 

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş da kaza yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı.

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