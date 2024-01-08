Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Üniversite Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurduğu bilgisi alınan 5 şüphelinin üst ve aracında yapılan aramada; kullanılmaya hazır folyoya sarılı durumda 5 gram metamfetamin, 15 adet uyuşturucu hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerine aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.

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