Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.



Ekiplerce, Bölge Trafik Uygulama noktasında durumundan şüphelenilen F.T. ve İ.Ö'nün üst aramasında, 52.93 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve bıçak ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.



"Uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" iddiasıyla nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.