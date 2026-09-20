Karacabey'de renkli görüntüler. Pelikanların uğrak noktası oldu
20.09.2026 17:52
IHA
Karacabey'de göl üzerinde pelikanlar havadan görüntülendi.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan göl pelikanların uğrak noktası oldu.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Ballıkaya Mahallesi'nde yer alan göl üzerinde bir araya gelen pelikanlar, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekti.
Gölün üzerinde süzülen ve zaman zaman suya konan pelikanlar, dron ile havadan görüntülendi. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken bölgede pelikanların oluşturduğu manzara, renkli görüntüler ortaya çıkardı.
Pelikanların göl üzerindeki hareketleri ve su yüzeyindeki görüntüleri havadan kaydedildi.