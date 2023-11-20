Karacadağ'a mevsimin ilk karı yağdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki 1919 rakımlı Karacadağ'a mevsimin ilk karı düştü.

Karacadağ'a mevsimin ilk karı yağdı

Gece saatlerinde başlayan sağanak sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezine ev sahipliği yapan Karacadağ'ın zirvesi beyaza büründü.

Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu Karacadağ Kayak Merkezi'ne ulaşımın sağlandığı yolda sis nedeniyle görüş mesafesi de düştü.

Kayak merkezinin sorumlusu Yavuz Orhan, kar yağışının artmasını beklediklerini ve güzel bir sezon geçirmeyi istediklerini söyledi.

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